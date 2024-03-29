美財長傳將訪華 探討解決產能過剩

【本報綜合報道】美國財政部長耶倫周三稱，下次訪華將促請中國解決產能過剩問題，並警告中方補貼太陽能電池板及電動車等潔淨能源工業所帶來的負面影響。中國商務部此前批評美方以武斷標準指摘中國經貿政策，誣稱造成產能過剩。

稱電動車扭曲全球市場 外界盛傳耶倫下月訪問中國，但美中雙方目前尚未確認有關消息。她周三在一個電視訪問表示，打算訪華期間與中國官員討論一些行業的產能過剩問題，確保中方了解廉價商品充斥市場的情況，對美國及其盟友在內的許多國家所產生的不良影響。

耶倫周三在美國喬治亞州一間太陽能電池工廠發表演說，表示中國電動車及鋰離子電池產能過剩，扭曲全球市場，並損害其他工業經濟體及發展中經濟體的就業機會，也對中國生產力和經濟增長構成風險，她將敦促中方採取必要措施解決這問題。

負責工業與安全的美國商務部次長埃斯特韋斯周三表示，與盟國討論要求收緊向中國晶片製造設備提供的維護服務，但不打算限制中國企業自行維修的非核心組件。