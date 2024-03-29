中印29次開會討論邊境事務

中國外交部昨日表示，雙方積極評價中印邊境局勢管控取得的進展，就下階段工作思路坦誠深入交換意見，同意聚焦邊境現地有關問題，早日達成雙方都接受的方案，推動邊境局勢轉入常態化管控階段。此外，雙方同意繼續保持外交軍事渠道溝通，完善談判磋商機制，盡早舉行新一輪軍長級會談。雙方同意嚴格遵守雙方達成的協議協定和有關共識精神，避免現地局勢反覆，繼續鞏固前期脫離接觸成果，維護邊境地區和平安寧。

印度國防部早前稱「阿魯納恰爾邦」（即藏南地區）是印度不可分割的一部分，美國也稱該處是印度領土。中國國防部發言人吳謙周四強調，藏南地區自古以來就是中國領土，這是不容否認的事實。他指出，美方在挑動他國爭端、實現一己私利方面有着很差的歷史紀錄，中印之間有完善的涉邊機制和溝通渠道，雙方有能力、有意願通過對話協商妥處邊界問題。