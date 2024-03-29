反傾銷3年稱市場有變 華撤對澳洲葡萄酒徵稅

中共中央政治局委員、外交部長王毅結束訪問澳洲一周後，中國商務部從今日起終止向澳洲葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅。通告解釋，鑑於中國葡萄酒市場情況變化，對澳洲葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。

商務部新聞發言人何亞東昨日表示，在雙方共同努力下，中澳在世界貿易組織框架下，達成妥善解決世貿爭端的共識。商務部去年應澳洲葡萄和葡萄酒協會申請，依法啟動對澳洲葡萄酒雙反措施的複審調查。隨後依法推進調查程序，對各利害關係方的主張及其證據全面審查，並正式發布裁決公告。

澳洲將中斷在世貿訴訟 何亞東強調，中澳互為重要的貿易夥伴。中方願同澳方一道，通過對話磋商解決彼此關切，共同推動雙邊經貿關係穩定健康發展。澳洲總理阿爾巴內塞和高級部長發表聯合聲明，指澳洲瓶裝葡萄酒重新進入中國市場，將使澳洲生產商和中國消費者同時受益，取消徵稅意味澳洲將中斷在世貿的法律訴訟。

中國自2021年3月開始向澳洲葡萄酒徵收高達218%反傾銷稅，不徵收反補貼稅避免雙重徵稅，實施期限至2026年3月28日。商務部去年11月30日應澳洲葡萄和葡萄酒協會申請，決定就徵收反傾銷稅複審。國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議，決定終止向澳洲葡萄酒徵收反傾銷稅，同時不會徵收反補貼稅。

澳洲政府2020年宣布對新冠肺炎病毒起源問題進行獨立調查，引起中國不滿，中國同年底開始對澳洲大麥、葡萄酒、煤炭和龍蝦等一系列商品實施貿易限制，例如徵收關稅，相關限制目前正逐步取消。本報綜合報道

澳洲的葡萄酒商有望拓展在中國業務。（Getty Images圖片） 中澳葡萄酒徵稅爭端時序