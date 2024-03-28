烏戰快速失控 誰可勝誰會敗

烏克蘭戰爭事實上是分兩線進行。一是戰場局限於烏克蘭境內，在俄烏接壤地區進行攻防戰，空戰可以擴大及於烏克蘭其他地區，但不擴及烏克蘭境外。二是烏克蘭戰場以外不公開承認的攻擊。

俄羅斯一直把戰爭局限於「特別軍事行動」，不願以兩國的戰爭形式推行，故此攻擊限於烏克蘭境內，作戰的手段和範圍都有所節制。但烏克蘭在美國、北約支持下，在戰事不利後已經突破這樣的默契，不顧一切以戰勝作為目標。於是，烏克蘭空襲乃至派地面部隊（美其名為俄羅斯人反政府的起義武裝）攻入俄羅斯境內，和直接空襲俄境城市，包括莫斯科；成功炸毀俄德天然氣管道的北溪2號。然而，炸毀俄土天然氣管道土溪的企圖失敗，以及襲擊克里米亞大橋等等，都是不顧傷及平民，集中損毀民用基建設施。由此引發俄羅斯擴大對烏境城市的空襲，以作反制。

俄軍或有大規模突襲 與此同時，烏克蘭也訴之以暗殺俄羅斯重要支持烏戰的人物，行徑已超越正常的軍事行為準則。今次莫斯科音樂廳的恐怖主義襲擊，美國與烏克蘭都難辭其咎，也或可顯示出在戰場失利、無力扭轉之下，美、烏用恐怖主義的行動來打擊俄羅斯的戰爭能力與決心，至少也是美、烏在戰敗之餘報仇洩憤的舉措。

普京未必會倣效美國與烏克蘭這種行為，但對烏國的特別軍事行動改稱戰爭，已揭示出俄羅斯決心取勝，再無顧忌，戰事將會更為激烈殘酷。俄軍可能不再限於從烏東緩慢反擊，有可能再有大規模的突襲，鎮壓烏克蘭政權，和在歐盟借北約之名大舉援烏之前，先發制人。今後幾個月，烏克蘭戰爭會惡化與擴大，在美援不到、歐援乏力、戰場失利、士氣不振底下，烏克蘭政權可以支撐嗎？

與此同時，以色列若攻加薩的拉法市，挑戰聯合國安理會的決議，美國相信也仍會護衞以色列，加薩危機會觸發中東各地方武裝與之惡戰。伊朗當然會支持，而俄羅斯會否支援敍利亞光復戈蘭高地，同時掃蕩敍利亞境內的美軍基地呢？這會在美國與歐盟的北約陣營以加強壓力來製造分裂，也使美歐無力救援戰場上敗退的烏克蘭軍隊及其西方的僱傭部隊。

歐洲與中東的戰火蔓延，戰爭經濟可刺激股市續漲，但不能長久，尤其當美西方戰事處處不利。

研究所所長 陳文鴻