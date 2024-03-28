巴國恐襲致5中方人員亡 華譴責

【本報綜合報道】巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦省周二發生恐怖襲擊，造成5名中方人員死亡。中國外交部表示，中方強烈譴責這一恐怖主義行徑，對遇難者表示深切哀悼，對遇難者親屬致以誠摯慰問。中方要求巴方盡快徹查事件真相，全力緝拿兇手並繩之以法，同時採取有效措施保護當地中國公民、機構、項目的安全。

中國外交部表示，中方正在會同巴方全力推進事件善後處置工作。中國駐巴基斯坦大使館已經提醒當地中國公民、企業密切關注安全形勢，提高防範意識，強化安保措施，全力防範恐怖襲擊。中方強調反對一切形式的恐怖主義，堅決支持巴方打擊恐怖主義的行動；中方將更加堅定地同巴方攜手合作，全力維護在巴中國人員、項目、機構安全。

巴方承諾全面徹查 巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾表示，巴方對中方遇難者表示深切哀悼。現場安全部隊正在加緊處置並做好善後工作。巴軍承諾將全面徹查案件，及時向中方通報調查進展，並全面加強對在巴中國人員、專案和機構的安保工作。