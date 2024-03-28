美4轟炸機飛越俄「後花園」

【本報綜合報道】美國空軍不足一個月內兩度在歐洲部署轟炸機，4架B1B超音速轟炸機周日及周二分成兩批從本土基地飛抵西班牙，並在飛行途中均前往被視為俄羅斯「後花園」的戰略海域巴倫支海，俄方兩度派出米格31戰機攔截阻止飛近邊界。

途經巴倫支海遭俄攔截 美國空軍表示，該批轟炸機從德州戴斯空軍基地部署西班牙莫龍空軍基地，作為今年度第二次轟炸機特遣隊的歐洲地區部署行動，期間將與盟友及夥伴行動提升互操作性，並在美國歐洲司令部轄區展示美方的安全承諾。美國空軍指出，在歐洲地區實施「動態武力運用」，不但為盟友及夥伴提供「戰略可預測性」，其「行動不可預測性」也有助於對潛在對手的威懾。

俄羅斯國防部周二表示，空域監控設備當天在巴倫支海上空發現一組空中目標飛向俄方邊界，防空部隊派出一架米格31戰機識別對方及預防其侵犯國境，並確認是美國兩架B1B超音速轟炸機，它們調整航向轉向飛離俄國境。美另外兩架B1B超音速轟炸機周日也在巴倫支海上空，被俄羅斯一架米格31戰機攔截後飛往西班牙。