俄恐襲4疑犯 原欲潛白羅斯

俄羅斯總統普京早前指控莫斯科州克羅庫斯城音樂廳恐怖襲擊施襲者試圖逃往烏克蘭，惟其長期盟友兼白羅斯總統盧卡申科周二受訪指出，施襲者原本想逃往白羅斯，普京致電他要求關閉俄白邊境後，施襲者才轉往烏克蘭方向。

普京促白羅斯關邊境 遂逃向烏 4名施襲者上周五行兇後，逃往接壤白羅斯及烏克蘭的布良斯克州，其後落網，普京稱他們企圖逃往烏克蘭。盧卡申科向白羅斯傳媒透露，普京在恐怖襲擊後致電問他可否關閉兩國邊境，他答應要求，兩國安全部門於是協調行動，白羅斯迅速在邊境設立檢查站，所以施襲者無法進入白羅斯，需要改為前往接壤烏克蘭的邊境。他聲稱自己與普京一天都沒有睡覺，互動不斷。

根據克里姆林宮上周六的聲明，普京在恐怖襲擊後與盧卡申科通電話，二人確認準備好合作打擊恐怖主義，但沒有公布盧卡申科提及的關閉邊境要求。美國傳媒引述消息人士報道，普京親信圈部分人士認為，沒有證據顯示烏克蘭涉及恐怖襲擊，官員開會後同意施襲者與基輔沒有聯繫；普京都有出席會議，但堅持公開指控烏克蘭。同時，克里姆林宮官員對安全部門無法阻止恐怖襲擊感到震驚。

第8涉案疑犯提堂 稱不知情 另一方面，周二再多一名涉案疑犯被押解上法庭，是第8名涉案被提堂的疑犯。提堂男子卡西莫夫（Alisher Kasimov）是吉爾吉斯裔，涉嫌為施襲者提供住宿。他聲稱透過網上平台出租房屋，不知道收留的是恐怖分子；法庭批准拘捕他，羈押至5月22日。

與此同時，塔吉克斯坦安全官員把施襲者的家人從國內各地帶到首都杜尚別，俄羅斯調查人員亦前往當地向槍手的家人問話。塔吉克斯坦的消息指出，總統拉赫蒙諾夫親自監督調查，他日前批評這宗恐怖襲擊是恐怖及可恥事件。本報綜合報道