韓擬2030年前射60偵察衞星監視朝

【本報綜合報道】南韓傳媒昨天報道，南韓軍方推動2030年前研發發射50枚至60枚小型及微型偵察衞星的計劃。

南韓軍方打算透過「425計劃」爭取2025年前成功研發5枚中型偵察衞星，之後再研發發射10枚至20枚小型衞星及40多枚微型衞星，把偵察衞星重訪周期縮到30分鐘內。小型衞星及微型衞星將分別2026年至2028年、2028年至2030年由南韓自主研發固體燃料運載火箭搭載發射，執行監視和偵察北韓特定地點的任務。中型衞星將由美國獵鷹9號運載火箭搭載發射。

與美合作斷朝核導資金鏈 另外，南韓和美國早前設立協商機制，從而更有效切斷北韓研發核導所需要的核心資源及資金鏈，美韓兩國周二在華盛頓舉行第一次工作小組會議，討論北韓精煉油進口量超過聯合國安全理事會決議上限等情況及應對方案。會議指出，朝方主要透過與域內企業及個人非法合作獲取精煉油，將積極研究對向北韓出口精煉油的個人和企業採取單邊制裁等方案。美韓兩國也憂慮俄羅斯可能向北韓提供精煉油，商討阻止朝俄兩國非法合作的方案。