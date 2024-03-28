巴爾的摩大橋遭撞塌 美推定6失蹤者亡

美國馬里蘭州巴爾的摩一條行車大橋周二凌晨被一艘貨櫃船撞擊橋躉後倒塌，橋上8名維修工人跌落接近零度的海水，最終兩人獲救，餘下6名失蹤者相信身亡。今次意外對推出基建大計的總統拜登而言是一大打擊，他宣布聯邦政府承擔大橋的全部重建費用，但全美最大汽車港口巴爾的摩何時重開未有時間表。

被撞的是法蘭西斯‧斯科特‧基大橋（Francis Scott Key Bridge），海岸防衞隊搜救16小時後，周二晚上以現階段不相信找到生還的失蹤者為由宣布停止搜索，行動進入尋找失蹤者遺體的階段。根據拜登的說法，涉事在新加坡登記的貨櫃船Dali號，船員事發前通報馬里蘭州運輸部，表示失去對船隻的控制，當局得以在大橋被撞前緊急關閉。他又稱沒有理由相信大橋被撞是蓄意行為，形容這是可怕的意外。

貨櫃船失控 緊急關橋 新加坡海事及港務管理局表示，貨櫃船Dali號去年6月及9月在海外港口通過兩次檢查，但有關當局在第一次檢查發現，該船的燃油壓力監測儀錶故障，但出港前完成修理，船體結構及設備運作等證書都是合格，並原定6月進行新一輪船級鑑定及法定檢查。根據船公司報告，貨櫃船事發時無法保持預期航向，所以依照應急程序在撞橋前已經拋錨，但是無法阻止撞上大橋。船身目前情況穩定，22名船員安然無恙。

失蹤者身份亦曝光，初步消息表示他們全部來自拉丁美洲，危地馬拉外交部證實，有兩名失蹤者是該國公民。墨西哥駐美國大使館發言人表示，其中一名事主是該國公民；其他失蹤者分別來自薩爾瓦多及洪都拉斯。有認識失蹤者的工人表示，事主都是其朋友，他們是低收入移民，在美國工作賺錢支持在當地及家鄉的家人生活。

全美第9繁忙港口停運 拜登周二在白宮就意外發表講話，表示巴爾的摩港口航運暫時停止直至另行通知，當搜救行動結束後將清理港口航道，陸軍已經派出工程師協助。他提到，每天都有超過30,000輛汽車使用法蘭西斯‧斯科特‧基大橋，形容它是美國東北部地區經濟及生活的主要命脈之一，因此呼籲國會支持其提議，由聯邦政府全面出資重建大橋，更聲言巴爾的摩民眾可以指望聯邦政府；又稱自己將盡可能及早前往當地視察。

巴爾的摩除了是美國最大汽車港口外，在處理外國貨物數量及價值方面，屬於全美第9繁忙港口，直接提供15,000個職位及支援另外接近14萬個職位。運輸部長布蒂吉格承認，今次意外勢必對供應鏈產生重大影響，判斷港口何時重開是言之過早。本報綜合報道

衞星圖像顯示大橋被貨櫃船撞至斷裂。 美國陸軍人員檢視大橋的殘骸。 大橋倒塌時序圖

法蘭西斯．斯科特．基