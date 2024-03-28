無視停火決議 以空襲加薩單日81死

【本報綜合報道】以色列不理會聯合國安全理事會通過，要求在齋戒月停火的決議案，繼續向巴勒斯坦加薩地帶發動猛烈空襲。加薩地帶衞生部門周二表示，過去24小時有81人死亡及93人受傷。

傳媒引述加薩地帶消息人士報道，以色列軍方繼續進攻加薩地帶最大的希法醫院，並和巴勒斯坦武裝分子發生激烈衝突，死傷情況不明。以色列軍方對北部加薩城一處住宅發動空襲，造成多人死傷；南部拉法及汗尤尼斯亦有住宅遭空襲。以色列與回教激進組織哈馬斯去年10月爆發新一輪衝突以來，已經造成逾3.24萬名巴勒斯坦人死亡及逾7.4萬人受傷。

以稱挫哈馬斯救人質是目標 另一方面，美國國防部長奧斯汀周二在五角大樓與以色列國防部長加蘭特會面，奧斯汀重申以色列避免加強加薩地帶的災難，有道德必要和戰略要務保護當地平民，並敦促放棄對拉法採取大型地面行動。加蘭特強調，以色列軍方的地面行動有兩大目標，分別是削弱哈馬斯的軍事能力、確保被哈馬斯擄走的人質獲釋。

美國高級國防官員透露，拜登政府支持以色列瓦解拉法剩餘的哈馬斯營，但尋求替代方案保護平民才是要務；又拒絕交代美方建議甚麼替代方案，只提到人道主義及軍事行動的定序、加強加薩地帶南部接壤埃及邊境的安全、精準打擊哈馬斯領袖。