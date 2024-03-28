小林製藥增1客死 大阪回收3紅麴產品

台預防性下架121款有關貨物 日本小林製藥旗下含有紅麴成分保健食品可能損害人體健康風波愈鬧愈大，日本厚生勞動省前天得悉再多一人或因服用相關產品後死亡，住院人數亦增至106人，已下令大阪市政府回收「紅麴膽固醇顆粒」合共3款產品。台灣衞生福利部食品藥物管理署昨天亦公布，當地下游業者主動通報121款有關問題產品，已採取預防性下架措施。

經查問小林製藥後，厚勞省前晚獲悉第二宗懷疑相關死亡個案，第二名死者與首名死者一樣患有腎臟疾病，未知具體詳情。厚勞省昨午聯同農林水產省及消費廳召開相關省廳聯絡會議，期望透過政府內部合作，一起應對事件。

與此同時，厚勞省亦下令大阪市政府根據《食品衞生法》，採取廢除產品命令，對象包括紅麴膽固醇顆粒、減脂及納豆激酶合共3款含有紅麴成分保健食品，理由是它們「疑似含有有害物質」，亦收到與上述產品導致人體健康受損及死亡報告。

日官員警告不要食用 因應厚勞省要求，大阪市政府昨天決定回收上述產品。大阪市健康局保健主任龜本啓子解釋，有關舉動是為了防止進一步擴大受害情況，又指第二宗死亡個案可能與產品存在因果關係。她警告民眾若已購買有關產品，「絕對不要食用」。

在台灣，衞福部食藥署署長吳秀梅昨天透露，當地共有兩間公司輸入小林製藥紅麴原料，三合興產業股份有限公司已回收約405公斤，而和司特股份有限公司則回收合共超過3,000公斤，另有29間業者已自主通報使用到相關紅麴原料，並啟動自主預防性下架，總通報數達121筆。

根據食藥署公告，問題產品包含日本保健食品公司DHC在台灣販售「DHC濃縮紅麴膠囊食品」等。DHC在台代表法人台灣蝶翠詩化粧品股份有限公司曾稱，之前購買上述產品客戶可持原包裝及發票，經原購買通路辦理退貨手續。本報綜合報道