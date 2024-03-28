1950元行李箱摔毀 航企僅賠547元

【本報綜合報道】內地一名女子近日投訴，去年乘坐吉祥航空航班從廣東省廣州市返回上海市時，限量版的行李箱在託運過程被摔得「面目全非」，損毀嚴重。她曾經向航空公司討要說法，對方以公司規定按公斤賠償500元人民幣（約547港元）。雙方各執一詞，女事主追討數月無果，感到投訴無門。

女事主鄭女士去年11月乘坐HO1858航班，辦理登機手續和行李託運後等待登機，惟班機延誤數小時才到達上海虹橋機場。她領取託運行李時發現行李箱受損嚴重，網上流傳照片顯示，整個行李箱遍布「傷痕」，多個角破損，上面還有摩擦後留下的污漬。鄭女士感到十分心痛，因為這個行李箱是專門在香港購買的限量版，當時價格為1,950港元，自己非常喜歡。

鄭女士事後聯絡吉祥航空工作人員進行報損，並提出申訴及索賠，希望航空公司賠償相關損失。公司方面也認可這宗行李箱破損事故，但關於賠償標準雙方出現較大爭議。鄭女士認為該限量版行李箱具有一定收藏價值，目前價格可能高達約4,000元人民幣（約4,378港元），不應該視同普通行李箱來處理。她跟不少有相同遭遇的旅客亦認為，行李賠償標準不應該「一刀切」，相關規定也要與時俱進，保障公眾權益。