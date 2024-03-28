租金漲3倍 網紅美食街現停業潮

公司經理與店主協商

馬家巷的店舖門前掛上橫額宣稱遭「惡意漲租」，有店主表示租金急升，確實有店舖關門，每月租金由原本最高約3,000元（人民幣‧下同，約3,300港元），漲至目前逾一萬元（約1.1萬港元）。另有人稱，漲價是由富達資產經營有限責任公司提出，每月租金由7,000元增加至2.2萬元（約7,700港元至2.42萬港元）。