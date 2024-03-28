租金漲3倍 網紅美食街現停業潮
【本報綜合報道】四川省綿陽市馬家巷成為網紅美食街，吸引大批遊客到場消費。惟周一有網民發現，街內餐館大面積停業閉店，多名店主表示店舖租金漲價超過3倍。店舖所屬公司表示，目前與店老闆協商租金問題，至今未達成共識。
公司經理與店主協商
馬家巷的店舖門前掛上橫額宣稱遭「惡意漲租」，有店主表示租金急升，確實有店舖關門，每月租金由原本最高約3,000元（人民幣‧下同，約3,300港元），漲至目前逾一萬元（約1.1萬港元）。另有人稱，漲價是由富達資產經營有限責任公司提出，每月租金由7,000元增加至2.2萬元（約7,700港元至2.42萬港元）。
該公司工作人員表示，租金漲價事情是屬實，店舖是近兩天才開始關門，加價幅度是第三方公司評估後發出，根據市場情況界定。工作人員表示，公司經理和店主上周開會討論，協商處理店舖租金的事宜。綿陽市涪城區城廂街道辦事處工作人員回應表示，店舖不是停業，而是暫時不營業，屬於內部問題，正收集商戶各方意見。
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