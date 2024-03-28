兩女賊屢竊服裝舖 多次懷孕免坐牢

上海市一對女性好友被揭屢次透過嬰兒車作為掩飾，一同合作偷竊商場店舖貨物，卻利用反覆懷孕方式躲避牢獄之災，如今生育多達11名孩子。內媒前天報道，兩人近日遭到靜安區人民檢察院起訴竊盜罪名，再次不用成為階下囚。檢察官解釋，由於兩人正在哺乳期，沒有收監不是因為緩刑，而是監外受刑。

39歲的珠珠（化名）早年透過30歲的小晴（化名）供貨，經營一間服裝店，雙方之後成為好友。珠珠之後誕下4名女兒，丈夫離她而去，加上服裝店生意不佳，於是開始與小晴一起打散工。由於小晴亦結婚生子，兩人生活陷入困境，合作開始偷竊生涯。

已育11孩 嬰兒車掩飾劣行 珠珠與小晴一般會選擇服裝店落手，一般店員根本難以發現。例如，兩人進店後會一起商量到底買甚麼衣服，其中一人之後扮作繼續挑選，餘下一人負責把風，再趁機落手。為了防止東窗事發，她們更自帶磁鐵，破壞衣服上防盜磁扣。

當得手之後，珠珠與小晴就會推着嬰兒車離開，之後再把偷來衣物運到附近服裝店變賣套現。

兩人屢次犯案後發現，只要利用反覆懷孕方法，即使竊盜罪成亦只會被判監外執行，珠珠再婚後連生3名孩子，小晴也生了4名孩子。

檢察官解釋：監外執行刑期 面對外界質疑兩人為何不用坐牢，檢察官解釋珠珠與小晴已被判數罪併罰，加上其積犯身份，因此不會獲得緩刑，只是執行刑期方式改成監外執行而已。本報綜合報道