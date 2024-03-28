陶玲出任人民銀行副行長

陶玲

【本報綜合報道】人力資源和社會保障部網站昨日公布國務院任免國家工作人員安排，中國人民銀行金融穩定局前副局長陶玲被任命為中國人民銀行副行長，陳元豐被免去國務院台灣事務辦公室副主任職務。

陳元豐被免國務院台辦副主任 陶玲2018年5月起出任中國人民銀行金融委辦公室秘書局局長，陳元豐去年3月出任中央台辦、國台辦副主任，第十四屆全國政協港澳台僑委員會副主任。今次任免還包括任命國家消防救援局前副局長周天為應急管理部副部長、國家消防救援局局長，任命國家能源局市場監管司前司長宋宏坤為國家能源局副局長。孫堯被免去教育部副部長職務，張雨東被免去科學技術部副部長職務，瓊色被免去國家消防救援局局長職務等。

另外，國家電網有限公司同日召開中層以上管理人員大會，決定讓張智剛任董事長、黨組書記，免去其國家電網有限公司總經理職務，免去辛保安的國家電網有限公司董事長、黨組書記職務。中國移動通信集團有限公司同日開會，決定讓何飆任董事、總經理、黨組副書記，免去其中國聯合網絡通信集團有限公司副總經理、黨組成員職務。

陳元豐