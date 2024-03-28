中歐氣象機構高層會晤 簽合作

【本報綜合報道】中國氣象局局長陳振林周一在北京市會見歐洲氣象衞星開發組織主任埃文斯（Phil Evans），雙方就加強地球系統觀測、太空天氣、早期預警、人工智能等領域合作交換意見，並更新簽署《中國氣象局與歐洲氣象衞星開發組織關於氣象衞星資料應用、交換和分發合作協議》。

陳振林表示，中歐雙方在世界氣象組織等機制下保持長期密切夥伴關係，定期召開技術研討會、雙邊會議，開展高層對話，在衞星資料交換、再分發和產品應用，以及人員交流和培訓等方面的高效務實合作取得良好成效。他希望雙方在人工智能、太空天氣等新興領域深化交流合作，發揮新一代氣象衞星作用，聯合推動全球衞星應用中心建設，為落實聯合國全民早期預警等全球倡議貢獻更大力量。

交換衞星資料 埃文斯表示，氣候變化及災害性天氣頻發等是全球社會面臨的共同挑戰，對氣象服務提出更高要求，氣象衞星成為守護生命財產安全的重要手段，當前人工智能、機器學習等新興技術蓬勃發展，給氣象領域帶來機遇與挑戰，進一步引證雙方深化技術合作的巨大潛力和重要意義。他希望雙方不斷深化在雙多邊框架下的務實合作，落實聯合國全民早期預警倡議。

中國氣象局副局長曹曉鐘當天亦召開中國氣象局與歐洲氣象衞星開發組織雙邊高層會議，雙方介紹各自衞星發展計劃，並交流數據交換、商業衞星應用、綜合校驗網絡等。