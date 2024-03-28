中國尼泊爾外長會談 加強貿易

【本報綜合報道】中國外交部長王毅周二在北京市與尼泊爾副總理兼外交部長施雷斯塔舉行會談，王毅表示，願意鞏固雙方政治互信，一道高質量共建「一帶一路」。施雷斯塔宣布，尼泊爾決定加入「全球發展倡議之友小組」。雙方同意恢復開放14個傳統邊貿點，加強貿易、投資、旅遊等領域務實合作。

王毅指出，施雷斯塔在尼泊爾新政府成立後首訪中國，體現其政府加強對華合作的鮮明立場。他表示，中方始終把尼泊爾置於周邊外交重要方向，始終對尼泊爾奉行和平共處五項原則，始終堅持大小國家一律平等，將繼續為尼泊爾經濟社會發展提供力所能及的幫助，推動兩國面向發展與繁榮的世代友好戰略合作夥伴關係邁向新的更高水平。

尼國奉行一中政策 施雷斯塔表示，尼泊爾新政府高度重視對華關係，願與中方密切合作，加強共建「一帶一路」合作，不斷提升兩國關係發展水平。尼泊爾堅定奉行一個中國政策，絕不允許任何勢力利用尼泊爾領土從事反華活動。雙方亦討論其他共同關心的問題。