台北素菜名店 疑爆食物中毒 2客喪生4人須搶救

市長勒令多間分店停業 台灣台北市信義區著名素食餐廳「寶林茶室」分店爆發疑似食物中毒事件，至少12人上周二起用餐後感到身體不適求醫，造成至少兩人死亡，另有4人仍在深切治療病房接受搶救。台北地檢署昨天凌晨到場調查搜證，市長蔣萬安同日亦勒令市內其餘分店停業。

台北市政府衞生局昨天通報，當局前晚會同衞生福利部食品藥物管理署、疾病管制署及專家共同調查涉事分店發生疑似食品中毒事件，在場抽驗高麗菜、豆芽菜、粿條（類似河粉）、鴻喜菇、香蘭葉及豉油等全數食材，由衞福部食品藥物管理署攜回調查。

截至昨午2時為止，台北市衞生局公布兩宗相關死亡個案，分別是一名39歲男性及另外一名66歲男性。台媒昨天報道，該名39歲男死者上周五與另一名50歲女友人一同吃下素食炒粿條及香蘭飲料，之後出現嘔吐、腹痛及心悸等症狀，延至周日證實死亡。另一名66歲男死者則出現嘔吐、胸悶及惡心等症狀，獲送往新光醫院接受治療，直至昨天因急性腎衰竭死亡。

市府未回應會否設應變小組 相隔兩個半小時左右，台北市衞生局局長陳彥元主持會議，多名相關官員亦有出席。他透露當地再新增一名病人出現肝衰竭及敗血性休克症狀，已入住三軍總醫院深切治療病房，並警告未來可能還有不同新病例，會再調整公告數據。

被問及台北市政府會否成立府級應變小組時，蔣萬安沒有正面回答問題，僅稱第一時間獲台北市衞生局報告，都有全面掌握整個狀況，已立即啟動調查，第一時間邀請警察局了解及釐清。他指相關化驗沒有驗出一般食物中毒細菌，不排除任何可能性，要衞政及警政全面了解釐清。

4人包括負責人廚師赴筆錄 對於有醫生估計疑似食物中毒事件或與「米酵菌酸」毒素或蟑螂排泄物有關，衞福部食藥署署長吳秀梅昨天重申，酸、鹼中毒都是身體代謝不正常狀況，食物或身體異常都有可能造成。她稱相關人員已到場採檢多種食材，將檢驗可能病原性物質，因需培養微生物，結果預計最快兩周出爐。

自爆出疑似食物中毒事件後，寶林茶室負責人及廚師合共4人昨天凌晨曾以證人身份，前往信義警分局製作筆錄，說明案發當天情形、現場分工、餐點製作過程等細節，歷時約半小時結束。本報綜合報道