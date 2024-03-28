兩岸國際

世貿：澳對華徵反傾銷稅違規

中國與澳洲此前關係低迷之時，澳洲對中國製鐵道輪轂、不銹鋼水槽、風塔的進口展開調查並徵收反傾銷稅，中方向世界貿易組織申訴。世界貿易組織專家組周二裁定，澳洲對上述反傾銷調查有缺失，措施不符合部分規定，建議修改或撤銷。中國商務部表示，中方讚賞專家組的客觀公正裁決，裁決清楚而明確。（綜合報道）
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