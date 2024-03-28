兩岸國際

歐盟停止對中車投標保國調查

歐盟委員會周二宣布，中國中車公司撤銷對保加利亞的專案投標，將終止上月啟動的補貼調查。保加利亞招標購買20輛電動列車及未來15年維護服務，總值約6.1億歐元（約52億港元）；歐盟早前指控中車青島四方機車公司依靠補貼，提交一份具有不當優勢的報價，試圖贏得保加利亞電動列車的招標。（綜合報道）
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