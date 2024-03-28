台軍下月多地實彈射擊 大陸指挑釁

【本報綜合報道】台灣近日公告下月將在金門本島、烈嶼等地進行實彈射擊，中國大陸國台辦發言人陳斌華昨日表示，究竟是例行訓練或有針對性的挑釁，民進黨當局比誰都清楚，強調密切關注台軍在金門的動向，挑釁滋事、輕舉妄動必遭失敗。

美：陸2027年具攻台能力 台分析

日前傳出台灣相關部門和機構進行「金融兵推」，例如兩岸開戰，為了籌措戰備資金或考慮增加稅費，被質疑是在收「戰爭稅」。陳斌華指出，這說明民進黨當局蓄意製造緊張對抗，借炒作和操弄備戰謀求其政黨私利，與其標榜的設法緩和兩岸緊張形勢完全背道而馳。對於北京是否願意5月20日後與台灣總統當選人賴清德互動，陳斌華稱陸方願意在一個中國原則基礎上，與台灣政黨、團體、代表人士加強交流溝通，但民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，是其與中國大陸交往的根本障礙。