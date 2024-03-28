王毅：美錯誤認知阻礙履行承諾

【本報綜合報道】中國外交部長王毅周二在北京市，會見美中關係全國委員會董事會主席格林伯格、會長歐倫斯以及美國哈佛大學教授艾利森。王毅強調，中美關係的癥結在於美國把中國定位為最主要戰略競爭對手、最重大地緣政治挑戰，這種錯誤認知導致兩國關係問題不斷，美方領導人所作承諾也無法轉化為實際行動，此局面不符合兩國人民利益。

美：兩國接觸不意味妥協 王毅會見格林伯格及歐倫斯時，呼籲美方與中方相向而行，推動兩國關係穩下來、好起來、向前走。美方表示，美中關係是世界上最重要的一組雙邊關係，保持溝通接觸、確保兩國關係沿建設性方向前進有利整個世界；又稱兩國關係始於接觸，接觸並不意味妥協，而是兩國關係健康正確發展的唯一途徑，美中關係全國委員會願意繼續為推動兩國交流接觸發揮積極作用。

另外，王毅會見艾利森時指出，中美應該共同應對全球性挑戰，建立更穩定健康可持續的關係，希望學術界能夠對中美正確相處之道、人類命運共同體理念等加強研究，提出超越傳統國際關係理論的建設性思路。艾利森認為美中必須合作，必須找到正確相處之道，希望深入了解中國博大精深的歷史文化，更好理解中國外交政策。