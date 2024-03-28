台首批沱江級巡邏艦提前交付

【本報綜合報道】台灣沱江級巡邏艦後續量產型第4艦武江號，本月1日在宜蘭縣蘇澳龍德造船廠交艦後，該船廠周二再舉行量產型第5艦及第6艦安江號及萬江號的交艦典禮，代表沱江級量產型第一批艦艇的目標達成。總統蔡英文指出，交艦作業從原定2025年提前20個月完成，證明台灣自主造艦的力量及其守護民主自由的決心。

台灣海軍第一批高效能艦艇還有塔江號、富江號、旭江號，蔡英文周二在國安會秘書長顧立雄、宜蘭縣縣長林姿妙、國防部長邱國正、龍德造船董事長黃守真等人陪同下，主持並見證台艦台造的階段性成果。她表示，高效能艦艇不僅具匿蹤性、航行穩定性，更是海軍首型具備防空能力的小型艦艇。第一批全數交艦後，除了取代即將淘汰的錦江級艦外，提升艦艇性能讓官兵在執行勤務時有更安全的工作環境。

台灣海軍司令部表示，積極籌建各型武器裝備，提升自衞能力應對未來戰場需求，未來將由海軍按照計劃落實完成各項測評與成軍訓練任務，並納入海軍作戰序列。黃守真指出，高效能艦艇由海軍設計、民間造船廠建造，是世界上同級艦艇火力最強大、最有戰力的艦艇，在不對稱作戰中可實施蜂群飽和攻擊，是航空母艦殺手。

擬向美採購MQ9無人機 另一方面，邱國正昨日在立法院外交及國防委員會，報告軍方無人機現況及未來發展，指出未來無人機運用依照作戰任務、航程、導控距離及機型重量等不同，區分聯戰、戰術、戰鬥層級運用，同時計劃成立無人機訓練中心。針對台灣開發能量不足，已經計劃向美國採購MQ9型無人機，並完成發價書簽署，預料2026年起獲裝。