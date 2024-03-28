日本海現華無人偵察機 自衞隊戰機升空戒備

防衞省首次公布 疑經俄朝飛入惹關注 中國與美日兩國的軍事角力持續，日本防衞省周二首度公布，解放軍一架無人機在日本海上空飛行，日方緊急出動戰機應對；由於中國邊界沒有接壤日本海，代表無人機可能飛越北韓或俄羅斯領空往返該海域，引起外界高度關注。與此同時，美國駐日神盾驅逐艦部隊派出超過三分之一兵力，在菲律賓海演習。

日本防衞省統合幕僚監部通報，周二早上發現解放軍一架無偵7（WZ7）無人偵察機在日本海飛行，它從亞洲大陸方向飛來，在日本海上空轉向，最終往西北方向飛走。日本防衞省表示，將繼續高度關注中國軍事動向，確保警戒監視萬無一失。涉事無人機相信來自解放軍北部戰區空軍第16特種機師空48團，駐地是吉林省雙遼市。

經盟友空域 今後毋須兜大圈 日本以往通報中國無人機巡航東海、菲律賓海，涉及解放軍在日本海的空中活動都是轟炸機；中國無人機現身該個分隔日本列島與亞洲大陸的戰略海域上空，顯示解放軍擴大無人空中平台活動範圍。更重要是，中國領土沒有接壤日本海，被北韓及俄羅斯分隔；雙遼市與朝俄兩國在日本海沿岸接壤邊界直線距離約600公里。

北韓及俄羅斯分別是中國的盟友及全面戰略協作夥伴，解放軍無人機利用朝俄兩國空域往返中國及日本海被指是理所當然。美國軍事新聞網站《戰區》形容，中國無人機飛越友好國家往返離岸地區是令人非常關注的發展，解放軍飛機今後毋須「兜大圈」從本土經國際空域前往日本海，縮短飛行距離及時間，部署時間得以延長。

值得留意是，涉事解放軍無人機現身日本海時機敏感，首先是俄羅斯一艘情報收集艦周日在同一海域活動。根據日本防衞省統合幕僚監部通報，該艦從日本海一側山形縣對出海域，南下至新潟縣對出海域，最後抵達石川縣能登半島以北海域。

此外，解放軍一艘驅逐艦、一艘護衞艦、一艘補給艦本月16日至17日經對馬海峽，由東海駛入日本海；另有一艘驅逐艦與一艘護衞艦同月23日穿越日本奄美大島與橫當島，由東海駛入菲律賓海。解放軍一架運9電子偵察及信號情報收集機周三經宮古海峽往返東海及菲律賓海，一度飛至日本先島群島以南、台灣以東的海域上空。

美日於菲律賓海實施實彈演習 美國海軍與日本海上自衞隊近日在菲律賓海實施聯合實彈射擊演習，美國國防部發放的照片顯示，美國神盾驅逐艦拉爾夫‧約翰遜號、霍華德號、希金斯號、杜威號與兩棲攻擊艦美利堅號周日在該海域活動，日本派出神盾驅逐艦金剛號。上述美國神盾驅逐艦隸屬於駐守日本的第15驅逐艦中隊，該中隊總共配備了10艘神盾驅逐艦。本報綜合報道

中國無偵7無人偵察機在日本海上空飛行。 中國無偵7無人偵察機飛行路線（2024年3月26日） 中國近日在日本周邊海空域軍事活動 美國神盾驅逐艦組成編隊在菲律賓海航行。 中國運9電子偵察及信號情報收集機飛行路線（2024年3月27日）