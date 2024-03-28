兩岸國際

日本海現華無人偵察機 自衞隊戰機升空戒備

無偵7無人偵察機是中國其中一款新型無人機。 無偵7無人偵察機是中國其中一款新型無人機。
無偵7無人偵察機是中國其中一款新型無人機。
防衞省首次公布 疑經俄朝飛入惹關注
中國與美日兩國的軍事角力持續，日本防衞省周二首度公布，解放軍一架無人機在日本海上空飛行，日方緊急出動戰機應對；由於中國邊界沒有接壤日本海，代表無人機可能飛越北韓或俄羅斯領空往返該海域，引起外界高度關注。與此同時，美國駐日神盾驅逐艦部隊派出超過三分之一兵力，在菲律賓海演習。
日本防衞省統合幕僚監部通報，周二早上發現解放軍一架無偵7（WZ7）無人偵察機在日本海飛行，它從亞洲大陸方向飛來，在日本海上空轉向，最終往西北方向飛走。日本防衞省表示，將繼續高度關注中國軍事動向，確保警戒監視萬無一失。涉事無人機相信來自解放軍北部戰區空軍第16特種機師空48團，駐地是吉林省雙遼市。
經盟友空域 今後毋須兜大圈
日本以往通報中國無人機巡航東海、菲律賓海，涉及解放軍在日本海的空中活動都是轟炸機；中國無人機現身該個分隔日本列島與亞洲大陸的戰略海域上空，顯示解放軍擴大無人空中平台活動範圍。更重要是，中國領土沒有接壤日本海，被北韓及俄羅斯分隔；雙遼市與朝俄兩國在日本海沿岸接壤邊界直線距離約600公里。
北韓及俄羅斯分別是中國的盟友及全面戰略協作夥伴，解放軍無人機利用朝俄兩國空域往返中國及日本海被指是理所當然。美國軍事新聞網站《戰區》形容，中國無人機飛越友好國家往返離岸地區是令人非常關注的發展，解放軍飛機今後毋須「兜大圈」從本土經國際空域前往日本海，縮短飛行距離及時間，部署時間得以延長。
值得留意是，涉事解放軍無人機現身日本海時機敏感，首先是俄羅斯一艘情報收集艦周日在同一海域活動。根據日本防衞省統合幕僚監部通報，該艦從日本海一側山形縣對出海域，南下至新潟縣對出海域，最後抵達石川縣能登半島以北海域。
此外，解放軍一艘驅逐艦、一艘護衞艦、一艘補給艦本月16日至17日經對馬海峽，由東海駛入日本海；另有一艘驅逐艦與一艘護衞艦同月23日穿越日本奄美大島與橫當島，由東海駛入菲律賓海。解放軍一架運9電子偵察及信號情報收集機周三經宮古海峽往返東海及菲律賓海，一度飛至日本先島群島以南、台灣以東的海域上空。
美日於菲律賓海實施實彈演習
美國海軍與日本海上自衞隊近日在菲律賓海實施聯合實彈射擊演習，美國國防部發放的照片顯示，美國神盾驅逐艦拉爾夫‧約翰遜號、霍華德號、希金斯號、杜威號與兩棲攻擊艦美利堅號周日在該海域活動，日本派出神盾驅逐艦金剛號。上述美國神盾驅逐艦隸屬於駐守日本的第15驅逐艦中隊，該中隊總共配備了10艘神盾驅逐艦。本報綜合報道
中國無偵7無人偵察機在日本海上空飛行。中國無偵7無人偵察機在日本海上空飛行。
中國無偵7無人偵察機在日本海上空飛行。
中國無偵7無人偵察機飛行路線（2024年3月26日）中國無偵7無人偵察機飛行路線（2024年3月26日）
中國無偵7無人偵察機飛行路線（2024年3月26日）
中國近日在日本周邊海空域軍事活動中國近日在日本周邊海空域軍事活動
中國近日在日本周邊海空域軍事活動
美國神盾驅逐艦組成編隊在菲律賓海航行。美國神盾驅逐艦組成編隊在菲律賓海航行。
美國神盾驅逐艦組成編隊在菲律賓海航行。
中國運9電子偵察及信號情報收集機飛行路線（2024年3月27日）中國運9電子偵察及信號情報收集機飛行路線（2024年3月27日）
中國運9電子偵察及信號情報收集機飛行路線（2024年3月27日）
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