烏軍重創變退守 美大選後議戰和

俄烏戰爭當前最關鍵的問題，是烏克蘭軍隊還可以支撐多久？如今不僅烏軍欠缺彈藥，美國及德、法的防空系統亦欠缺導彈，主因是俄羅斯有大量導彈及無人機來襲，使其大量消耗，導致供應不足。

而更嚴重的問題是烏軍的傷亡，總統澤連斯基最近提供的烏軍死亡人數是3.1萬，他同時表示俄軍的死亡人數是18萬。雖然公認俄烏雙方發射的炮彈數目比例是3比1甚至10比1，但居然俄軍死亡人數是烏軍的接近6倍，故澤連斯基提供的數字遭各方質疑。俄羅斯國防部長紹伊古就表示，估計開戰至今烏軍死了44萬人，而正常情況受傷人數是死亡人數的3倍，因此烏軍死亡、失蹤、受傷及被俘的人數，應該超過100萬。

波蘭前總參謀長安傑伊恰克將軍，最近就毫不諱言指出，烏克蘭軍隊的傷亡及失蹤人數超過100萬，這似乎證實俄方的數字更為可靠。

傷亡慘重 再召新兵 有歐洲軍政專家表示，澤連斯基大幅壓縮烏軍傷亡數字的目的，除了不想搖動軍心及民心，更重要的是不想向北約及全球揭示烏軍的嚴重死傷情況，務求有新武器供應及避免被游說要議和。不過，美國中央情報局前情報分析師麥高文就透露，中情局去年底流出的訊息，烏軍就有30萬人死亡。另一個反映烏軍傷亡嚴重的證據，是澤連斯基要再徵召50萬人參軍救國。

不少軍事專家指出，即使烏克蘭可以湊足50萬人參軍，他們也只能充當炮灰，根據俄軍最近俘獲的一些烏國軍人透露，烏軍只能給新入伍軍人提供3星期的訓練，而且欠缺武器裝備，他們在戰場上跟有兩年作戰經驗，有充足裝備、武器和彈藥的俄羅斯正規軍相比，根本無法對抗。相反，俄羅斯新召入伍的軍人，通常是先支援作戰及累積經驗，這樣可以減少不必要的傷亡。

其實北約高層完全知悉烏軍後繼無人的嚴重問題，故此即使能提供先進武器，也沒有足夠烏國軍人操作；而增加北約軍隊滲入支援，亦會使他們成為俄軍重點打擊的對象，無法向人民交代。為今之計，是希望全力支持烏軍退守，盡量減少領土及人員損失，待11月美國大選之後，再全盤檢討是戰是和。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻