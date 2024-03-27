遇雪崩活埋23小時 意國男生還靠意志

體溫跌至23℃ 心臟隨時驟停 意大利馬爾凱薩納新村一名男子去年1月在南蒂羅爾省的山谷滑雪期間，因遇雪崩被埋23小時，事後卻奇迹生還。他現在幾乎已從骨折和手腳凍傷康復，今年更去了幾次滑雪登山旅行，展現出強大身心。

雪形成氣室 能保持呼吸 54歲的薩爾托里（Carluccio Sartori）憶述當時場景仍心有餘悸，幸好被埋時雪形成了氣室，讓他能夠呼吸並保持一定溫度。他坦言當時感到非常害怕，但故意不去胡思亂想，只專注於活下去，並時刻提醒自己不能睡着。他透過唯一能動的手微微挖開小洞，得以繼續呼吸，後來他周圍的雪因其體溫而鬆落，他才能活動手臂。

薩爾托里被大雪掩埋時氣溫驟降到刺骨的零下15℃，當救援人員尋到他時，其體溫一度僅剩23℃，屬於嚴重體溫過低，隨時可能心臟驟停，但他意識仍然清醒，甚至能夠聊天。他表示，就連醫生也無法解釋他能夠生還的原因，指他應該在最初的8至10小時就無法維持生命。

薩爾托里熱衷於各種運動，經常滑雪和登山等，他亦不抽煙，只會偶爾喝小量葡萄酒和啤酒，醫生稱讚其體質很完美。雖然他也認為強健的身體對今次意外幫助不少，但他直言精神堅韌和極端的求生意志才是他幸存的關鍵。本報綜合報道