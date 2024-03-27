東京櫻花仍未開 較預測遲

【本報綜合報道】日本東京今年的櫻花開花比往年要遲。日本氣象協會預測周日開花，但氣象台職員周一觀察靖國神社的標本木，發現一朵花都沒有綻放，只有花蕾尖端微微變成粉紅色，估計距離開花可能還要等上幾天。由於人流減少，令一批商家大失預算。

去年東京染井吉野櫻的開花日是3月14日，今年的開花預測日為3月24日，是10年來首次較前一年晚。至於櫻花遲開的原因是今年溫度異常，今年2月溫暖、3月寒冷，導致櫻花開花時間延後。

東京目黑川沿岸種植800株櫻花，去年同期已經滿開。附近店家今年也一早備貨，準備迎接賞櫻人潮，但現在計劃趕不上變化。

中目黑一間餐廳的店長受訪表示：「本來以為這周迎來高峰期，所以訂購很多食材，還調度很多店員，但突然得減少，我們趕緊和供應商要求更改訂單。有很多外國客人來到這裏為了看櫻花，結果花還沒有開。」

氣溫上升 料周末開花 東京在今天之後氣溫將會上升，周六預料會突破攝氏20度，延後的櫻花季可能會伴隨周末假期一同到來。