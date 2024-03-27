貨船撞塌大橋 美8人落水6失蹤

【本報綜合報道】美國馬里蘭州巴爾的摩一條行車大橋當地在昨天凌晨1時30分左右，遭一艘貨櫃船撞擊後坍塌，至少8人及多輛汽車落水，尚有6人未被尋獲。馬里蘭州州長宣布進入緊急狀態，當地警方初步排除事故與恐怖襲擊有關。

撞上橋躉後船隻爆炸 肇事貨櫃船駛至大橋時船頭撞上其中一個橋躉，撞擊後船隻發生爆炸，大橋隨即斷裂，事發時橋上有多輛車行駛。馬里蘭州交通部門封鎖695號州際公路。國家海洋及大氣總署數據顯示，大橋下的帕塔普斯科河溫度僅得8℃。

當地傳媒報道，肇事貨櫃船是懸掛新加坡國旗的Dali號，由Grace Ocean公司擁有，目前由包船公司Synergy Marine Group營運，船身長約288米，當地時間凌晨1時從巴爾的摩出發，原定前往斯里蘭卡科倫坡。碰橋事件發生後，船上人員沒有傷亡。

巴爾的摩消防部門表示緊急服務部門正在使用聲納系統、無人機及紅外線探測到有人及車輛掉入帕塔普斯科河，仍然計算有關數字。馬里蘭州交通官員表示，大橋倒塌前有工人在橋上施工。

坍塌的大橋是法蘭西斯‧斯科特‧基大橋（Francis Scott Key Bridge），以美國國歌填詞人名字命名。它全長約2.57公里，從1977年開始啟用，連接695號州際公路橫跨帕塔普斯科河至巴爾的摩大都會區。