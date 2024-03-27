服含紅麴保健品3年 小林製藥1顧客亡

針對旗下含有「紅麴」成分保健食品可能損害人體健康風波，日本小林製藥公司昨天承認，一名持續服用相關保健食品長達3年人士已於2月去世，正調查是否存在因果關係。截至同日，再多50人服用有關保健食品後住院，至今累計76人入院。

再增50人住院 部分需洗腎 小林製藥稱，當察覺保健食品出現問題後，公司收到超過3,000封電郵，直至前天才確認收到死者家屬上周六所發電郵，已於昨天與對方會面，藉此了解事件，並調查旗下保健食品與死者死因是否有關，沒有公布死者性別、居住地點及年齡等詳情。另外，小林製藥亦收到其餘50人發來訊息，均稱自己正在住院。由於截至同日一共錄得26人入院，即代表最新住院人數增至76人，部分人更需洗腎。外界預期，入院人數未來恐進一步擴大。

日媒昨天揭露，該名死者生前於2021年4月至2024年2月多次購買小林製藥旗下保健食品「紅麴膽固醇HELP」（紅麹コレステヘルプ），總數達到35袋，每天服用3粒，直至上月死亡，不屬上述入院顧客之列。

原料賣52公司 包括批發商 除了用於生產自家商品，小林製藥亦把紅麴原料賣予日本及台灣等地52間公司，已通知對方回收下架相關產品。由於上述部分公司屬於批發商，實際使用紅麴企業數目可能更多，涉及產品種類更是難以估計。厚生勞動相武見敬三昨天在記者會上表示，將力圖查明原因，自主召回產品並防止健康受損擴大。

在台灣，當地衞生福利部食品藥物管理署前天公布，已查明兩間台灣公司曾進口紅麴，已指示實施召回。署方要求台灣所有食品商停止使用及銷售與問題紅麴原料有關產品，同時要求赴日旅遊的台灣人避免購買相關產品。本報綜合報道