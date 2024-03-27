巴基斯坦西北部恐襲 5中國人喪生

巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省周二發生自殺式炸彈襲擊，造成5名中國人喪生。警方表示，一名自殺式炸彈襲擊者駕駛一輛裝滿炸藥的汽車，撞向一支接載中國工程師的車隊，車隊當時從伊斯蘭堡前往位於開柏普赫圖赫瓦省達蘇的營地。除了上述中國人外，車隊的一名巴基斯坦籍司機亦身亡。（綜合報道）