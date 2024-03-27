歐盟新例調查 蘋果 Google Meta隨時罰巨款

【本報綜合報道】歐盟周一宣布引用本月7日生效的《數碼市場法案》，對美國蘋果公司、Google、Meta展開調查，一旦違反新規定可能處以高達全球收入10%的罰款，預料明年內完成調查。

禁搜尋引擎將自家服務置頂等 歐盟將嚴格審視蘋果公司及Google是否遵守《數碼市場法案》規定允許應用程式開發者告知客戶，在蘋果公司和Google應用程式商店以外的其他服務。此外，新例規定搜尋引擎不得把自家服務的優先級別，置在競爭對手提供的類似服務之上，歐盟會檢視Google如何調整歐洲的搜尋結果。

另一項調查涉及蘋果公司是否遵守法案規定的義務，確保用戶可以輕易卸載iOS裝置預先安裝的軟件，並輕易更改iOS裝置的默認設定，重點關注蘋果公司是否主動提示用戶可以更改iOS默認設置，包括網絡瀏覽器或搜尋引擎。Meta去年為歐洲的Facebook及Instagram用戶提供付費免廣告服務，歐盟調查此做法及讓用戶同意免費服務的條款是否違反規定。

蘋果公司發言人表示，有信心其計劃符合法案規定，會在歐盟調查期間繼續與當局進行建設性的接觸。Google母公司Alphabet表示，為了遵守法案，公司已經對歐洲的服務方式進行重大改變。