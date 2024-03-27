未部署武裝警衞 保安公司不涉違法
【本報綜合報道】俄羅斯莫斯科州克羅庫斯城音樂廳恐怖襲擊，安全問題引起憂慮。當地傳媒周一報道，總檢察長辦公室未發現音樂廳保安工作有任何違法行為，認為沒必要配備武裝警衞。國家杜馬議員辛施泰因（Alexander Khinshtein）表示準備動議修例，要求保安公司負擔直接責任。
事發當天槍手擊殺音樂廳大門的警衞後進入大堂，辛施泰因透露負責音樂廳保安工作的私人保安公司Crocus Profi LLC配備武裝，在克羅庫斯城音樂廳配備數十件軍用武器，包括Izh-71型馬可洛夫手槍及Saiga-20KV自動步槍，存放槍械的武器庫位於旁邊的大樓，但警衞執勤時沒有攜帶它們。公司的應急小組也建在同一幢大樓，但事發後沒有前往現場。另外，公司負責的保安項目合共17項。
議員建議修例
辛施泰因解釋，法律規定私人保安公司不應該在公共場所設置武裝哨崗，只規定相關公司必須在武器庫配備武器。他認為需要修改法律，讓保安公司為設施提供加強反恐保護的武裝安全。
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