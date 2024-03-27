未部署武裝警衞 保安公司不涉違法

事發當天槍手擊殺音樂廳大門的警衞後進入大堂，辛施泰因透露負責音樂廳保安工作的私人保安公司Crocus Profi LLC配備武裝，在克羅庫斯城音樂廳配備數十件軍用武器，包括Izh-71型馬可洛夫手槍及Saiga-20KV自動步槍，存放槍械的武器庫位於旁邊的大樓，但警衞執勤時沒有攜帶它們。公司的應急小組也建在同一幢大樓，但事發後沒有前往現場。另外，公司負責的保安項目合共17項。