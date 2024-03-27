3共犯提堂 面臨終身監禁

伊斯洛莫夫

【本報綜合報道】俄羅斯莫斯科州克羅庫斯城音樂廳上周五發生恐怖襲擊，當局至今拘捕11名涉及音樂廳恐襲的疑犯，其中7人是共犯未直接涉及施襲。其中3名共犯周一在莫斯科州巴斯曼地方法院提堂，分別是一對兄弟及其父親，被控以恐怖主義罪名，一旦罪成可以終身監禁，其中一人否認控罪。法院批准他們還押至今年5月22日再訊，日期與周日提堂的4名施襲者相同。

分別是一對兄弟及其父 提堂共犯分別是62歲伊斯洛莫夫（Isroil Islomov）及其兒子季洛瓦爾（Dilovar Islomov）、阿明瓊（Aminchon Islomov），他們在塔吉克斯坦首都杜尚別出生，伊斯洛莫夫是塔吉克斯坦公民，季洛瓦爾及阿明瓊擁有俄羅斯國籍，報稱任職的士司機。

上述被告被控違反《俄羅斯聯邦刑法典》第205條第3款b項罪行，即恐怖主義行為罪。阿明瓊否認控罪，季洛瓦爾是施襲者發動襲擊前及事後乘坐白色私家車的原車主，他聲稱車輛事發前一周易手，看到該車在案發現場的照片時感到震驚。法院發布照片顯示，3人衣着較光鮮，臉上沒有明顯傷痕，與施襲者全身多處受傷有別。