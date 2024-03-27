俄Kh101巡航導彈 入波蘭領空39秒

【本報綜合報道】俄羅斯一枚巡航導彈周日短暫飛入波蘭領空39秒，波蘭軍方周一公布更多細節，認為侵犯領空事件在很大程度上是俄方蓄意行為，已經向北約代表通報。俄方證實波蘭外交部傳召俄羅斯大使要求解釋，但大使認為討論毫無意義而未出席。

波蘭武裝部隊總參謀長庫庫拉（Wieslaw Kukula）表示，俄羅斯Kh101巡航導彈入侵波蘭領空兩公里，然後飛向烏克蘭。由於俄羅斯導彈精確度相對較低，涉事導彈可能故意把飛入波蘭領空編入程式，也可能只是偏離巡航軌道。

他補充，波蘭未擊落導彈是憂慮可能造成非常複雜的情況，導致俄方採取不受歡迎的行動。如果烏克蘭試圖擊落導彈，也會引致同樣情況。

波蘭外交部傳召 俄大使拒赴 波蘭副總理兼國防部長科西尼亞克—卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）周一揚言數天內決定下一步行動，不能夠無視這種「蔑視的表現」。波蘭外交部表示，俄羅斯大使安德烈耶夫（Sergey Andreev）未到外交部解釋事件。俄羅斯大使館稱，大使反問波蘭是否準備好為其主張出示證據，但波蘭的答覆沒有表明會提供證據，因此拒絕會面要求。

庫庫拉