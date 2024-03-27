4疑犯或施襲前數周被招攬

法里杜尼

【本報綜合報道】俄羅斯當局公布，4名塔吉克斯坦籍疑犯直接參與發動上周五莫斯科州克羅庫斯城音樂廳恐怖襲擊。俄羅斯傳媒周一報道，其中兩名施襲者本月初前往土耳其為居俄許可續期，相信一眾疑犯並非典型的有組織潛伏恐怖襲擊小組，而是在襲擊前數周才以金錢利誘組成。

兩人月初赴土耳其續領居俄許可 報道引述知情人士指出，兩名疑犯可能是前往土耳其期間收到恐怖襲擊指示，另外兩人則在俄羅斯境內被招攬。一名土耳其安全官員向英國傳媒透露，兩名施襲者早前短暫入境土耳其續領俄羅斯居留許可，但他們的激進化不在土耳其發生，由於當時沒有針對二人的拘捕令，所以他們能夠自由往來土耳其和俄羅斯，本月2日在土耳其乘坐同一班飛機前往莫斯科。

知情人士透露，25歲施襲者法里杜尼（Shamsidin Fariduni）向調查人員供稱，本月4日從土耳其抵達俄羅斯，在通訊程式Telegram聽取一名傳教士講課，傳教士助手之後提供50萬盧布（約4.2萬港元）殺人。法里杜尼上月23日在社交網發文，宣稱有被俄羅斯通緝的瓦哈比派傳教士居住在土耳其，他們一切安好，有可以傳教的媒體渠道；該貼文顯示發送自土耳其伊斯坦布爾。