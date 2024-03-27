恐襲音樂廳 回教分子欲逃烏 普京質疑涉基輔

俄羅斯莫斯科州克羅庫斯城音樂廳上周五遭槍手血洗，回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）事後承認責任，但俄方仍然不排除烏克蘭是幕後黑手。俄羅斯總統普京周一表示，這場恐怖襲擊確實由激進回教分子實施，但必須解釋為何他們行兇後試圖前往烏克蘭。聯邦安全局指出，烏方情報部門為策劃者提供協助。

普京周一以視像形式出席一場關於恐怖襲擊後採取措施的會議時，提到回教世界過去數世紀以來，一直打擊激進的意識形態，因此俄方更關心恐怖襲擊的策劃者身份。他同時提出質疑，激進回教分子是否確實決定襲擊俄羅斯，認為當局應該客觀地不帶偏見進行調查；又稱這場恐怖襲擊屬於恐嚇行動，試圖在社會製造恐慌及混亂，反問這對誰有利，並提到施襲者案發後企圖逃到烏克蘭，「誰在哪裏等他們」。

俄羅斯聯邦安全局局長博爾特尼科夫周二表示，俄方知道烏克蘭曾經在中東地區訓練武裝分子的情況，主張這場恐怖襲擊由激進回教分子策劃，但他們得到烏克蘭情報部門的協助。俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫聲稱，烏克蘭是這場恐怖襲擊的幕後黑手。與此同時，俄羅斯國防部周二公布，俄方武裝力量使用導彈及無人機，對烏克蘭國家安全局的設施及決策中心實施集體打擊，所有目標均已經被摧毀。

IS警告俄勿虐施襲者 案發後，4名直接參與恐怖襲擊的人士落網，俄羅斯當局對他們施刑的情況公諸於世。IS周一發放海報，警告俄方虐待施襲者只增加該組織的殺戮欲望，揚言要發動大屠殺，普京及俄羅斯人都身處危險。海報要求停止折磨IS囚犯，不要以為IS沒有機會為被俘虜的兄弟報仇；又稱上周五的襲擊證明只要真主願意，「IS分子可以因為你們的任何恐怖行為而進行懲罰；如果沒有復仇，回教世界將留下大量鮮血」。

馬克龍指IS圖血洗法 事件再次令人關注歐洲的恐怖主義形勢，法國總統馬克龍周一表示，IS試圖在法國發動恐怖襲擊，指出IS分支過去數個月數次嘗試在法國境內施襲。在談及是否會與普京就打擊恐怖主義等問題展開直接對話時，他表示，目前法國與俄羅斯應該首先展開技術層面與部長級接觸。法國內政部長達爾馬寧同日也就法國面臨的恐怖主義威脅發表評論，強調IS威脅的緊迫性，指出法國最近幾乎每個月都粉碎襲擊圖謀。本報綜合報道