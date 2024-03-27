印度8潛艇前赴阿拉伯海演習

【本報綜合報道】中國海軍近年加強印度洋在內的遠洋行動，印度一直強化海軍力量反制，近日被指執行一場大規模的部署行動，分別在東面、南面、西面海域同時部署合共11艘潛艇及35艘水面艦艇，包括罕有出動8艘潛艇在阿拉伯海共同演習。

印度海軍表示，其中10艘水面艦艇在印度以西的阿拉伯海北部、紅海、亞丁灣、索馬里東部海域執行任務，包括參與打擊海盜的行動，以及應對商船被導彈及無人機攻擊；餘下水面艦艇在印度以東的孟加拉灣及以南的印度洋南部活動。印度海軍周一發布照片，表示不同型號的潛艇最近在阿拉伯海完成演習，展示高度戰備狀態。

13華艦艇現身印度洋 印度傳媒指出，13艘中國艦艇同一時間現身印度洋，其中6艘是軍艦、一艘是衞星追蹤艦。根據中國國防部發布的資料，上述軍艦是在亞丁灣及索馬里海域行動的護航編隊，其中第45批護航編隊已經完成任務，上周六抵達坦桑尼亞港口城市達累斯薩拉姆訪問；第46批護航編隊本月4日起執行任務，近日完成第1,632批護航任務。