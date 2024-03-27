日揆准向第3方國家出口戰機

【本報綜合報道】日本岸田文雄內閣昨日正式批准修改「防衞裝備轉移三原則」的運用指南，容許日本向第三方國家出口戰機，消除與英國和意大利共同研發下一代戰機後的出口障礙。內閣強調日本需要制訂出口計劃，確保研發戰機滿足自身安全需求，讓日本能夠作為平等夥伴參與三方研發項目。

夥英意研發下一代

經修訂的運用指南列明，日本可以向第三方國家出口日英意三國共同研發的下一代戰機，條件是絕不能夠向正在發生武裝衝突的國家轉讓戰機；出口目的地僅限於與日本簽署防衞裝備和技術轉讓協議的15個國家，包括英國、意大利、美國，將來實際向第三方國家出口戰機時，每個個別情況都需要在銷售前各自獲得內閣批准。新修訂條款僅針對日英意三國共同研發的下一代戰機，不適用於其他國際合作研發武器。