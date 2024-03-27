極端保守派猶太教徒 以總理堅持免兵役
【本報綜合報道】以色列國防軍任務繁重人手緊張，國防部長加蘭特上月要求政府停止豁免極端保守派猶太教徒服兵役。總理內塔尼亞胡已經提交相關大綱，堅持繼續優待他們。內閣部長預計周二討論該份大綱，戰時內閣成員甘茨揚言退出政府。
防長表明不支持
當地傳媒報道，內塔尼亞胡提出針對極端保守派猶太教哈雷迪派的法律草案大綱，未如外界期望設定每年哈雷迪派男子服兵役的配額，反而把免服兵役的年齡延長至35歲，並保障拒絕服兵役的哈雷迪派男子不會面臨刑事檢控。大綱也包括在以色列國防軍建立特別哈雷迪派營，並在國家緊急服務部門及政府辦公室增加哈雷迪派人的職位。
加蘭特周日表明不會支持內塔尼亞胡提出的法律草案大綱，指摘政府在哈雷迪派問題拒絕「靈活處理」。報道指出，內塔尼亞胡向所屬利庫德集團的部長表明，不會放棄該項法律草案，更揚言「沒有這項法律，就不會有政府」。利庫德集團的部長收到內塔尼亞胡立場後，與其身邊的人士交談，探討能否不支持該項法律。
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