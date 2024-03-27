極端保守派猶太教徒 以總理堅持免兵役

防長表明不支持

當地傳媒報道，內塔尼亞胡提出針對極端保守派猶太教哈雷迪派的法律草案大綱，未如外界期望設定每年哈雷迪派男子服兵役的配額，反而把免服兵役的年齡延長至35歲，並保障拒絕服兵役的哈雷迪派男子不會面臨刑事檢控。大綱也包括在以色列國防軍建立特別哈雷迪派營，並在國家緊急服務部門及政府辦公室增加哈雷迪派人的職位。