布林肯晤以防長 重申反對地面攻拉法

布林肯

【本報綜合報道】以色列因計劃進攻巴勒斯坦加薩地帶最南端城市拉法，與美國出現分歧。美國國務卿布林肯周一在華盛頓與到訪的以色列國防部長加蘭特會面時表明，美方反對向拉法發動大型地面行動，聲言有其他替代方案。

美國國務院在聲明指出，布林肯向加蘭特重申美國支持以色列確保擊潰回教激進組織哈馬斯，包括身處拉法的哈馬斯成員，但反對以色列國防軍在拉法執行地面行動，進一步危及在當地避難的140萬名巴勒斯坦平民。他強調有大型地面行動以外的替代方案，同時確保以色列安全及保護巴勒斯坦人。

特朗普指以方正失去支持 美國前總統特朗普周一接受以色列傳媒專訪，表示面對哈馬斯去年10月的突襲，自己也會採取與以方非常相似的方式回擊，但對攻勢導致加薩地帶大部分地區變成廢墟感到擔憂。他表明以色列必須非常小心，該國正在失去世人同情，失去很多支持，必須結束任務並走向和平，讓以色列和其他人過上正常生活。

特朗普表示，反猶主義興起是加薩地帶不斷出現戰爭造成的破壞影像，以色列軍方不應該發布行動影像。他又稱，過去15年來，美國對以色列的支持程度一直下跌，以色列原本擁有最強大的游說團體，任何人只要從政就不能夠說以色列一句壞話，否則政治生涯結束；惟現時情況幾乎相反，以色列必須加強公關。

加蘭特