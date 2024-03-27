美不滿未譴責哈馬斯 中俄指決議遲來

【本報綜合報道】聯合國安全理事會周一在常任理事國美國沒有行使否決權的情況下，通過以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月爆發衝突以來，首份明確要求立即實行停火的決議。以方批評決議沒有譴責哈馬斯是恥辱，美方稱應該要求哈馬斯接受停火協議；中俄兩國代表認為決議來得太遲，必須努力實現永久停火。

巴人觀察員盼終結暴行 巴勒斯坦常駐聯合國觀察員曼蘇爾對決議通過表示歡迎，聲言整個巴勒斯坦民族正在遭謀殺，這份決議代表對巴勒斯坦人實施的暴行之終結。他指出，加薩地帶的同胞面臨飢荒的威脅，很多人被埋在自家的瓦礫之下，強調這種磨難必須並立即結束；又稱不論是留下或離開，同胞都難逃一死，以色列更威脅入侵最南端城市拉法。

以色列常駐聯合國代表埃爾德安批評，安全理事會譴責上周五對俄羅斯莫斯科音樂廳的恐怖襲擊，但沒有譴責哈馬斯對以色列音樂節的屠殺。他指出，哈馬斯過去18年不斷襲擊以色列平民，成千上萬枚火箭及導彈不加區分地射向平民；又稱在讓人質重獲自由的問題上，安全理事會不能夠只停留在口頭上，應該採取真正的行動。

美國常駐聯合國大使托馬斯—格林菲爾德表示，美國不完全同意今次表決的決議，因為它沒有增加對哈馬斯的譴責，所以沒有投贊成票，但同時認為安全理事會必須明確表示，任何停火必須以釋放所有人質為前提。她指摘哈馬斯阻礙落實和平，若同意釋放人質，停火可能數個月前已經到來，要求對方接受擺放在談判桌的協議。

對於美國指控中國不對通過外交促進持久和平感到興趣，中國常駐聯合國代表張軍回應時表示，美方的指摘完全站不住腳，強調恰恰相反，正是中國及有關國家堅持原則、主持正義，才迫使美國認識到不能夠也無法再繼續阻礙安全理事會朝着正確方向，邁出關鍵步伐。他呼籲全面及有效落實決議，才能夠帶來期待已久的希望。

俄羅斯常駐聯合國代表納班濟亞表示，對於俄方提出對決議的修正案無法通過感到失望，認為長久的停火中「長久」一詞可以有不同解釋，「永久」一詞將更準確。

埃爾德安 張軍