美未行使否決權 以色列叫停訪問團

安理會通過 促加薩停火 巴勒斯坦加薩地帶局勢進一步考驗美國與以色列的盟友關係，聯合國安全理事會周一通過要求立即實行停火的決議，以色列不滿常任理事國美國「反常」沒有行使否決權，總理內塔尼亞胡決定取消以方代表團赴美，拒絕與美方面對面討論拉法的軍事行動，翌日召回在卡塔爾與回教激進組織哈馬斯談判的團隊。

召回在卡塔爾談判團隊 聯合國安全理事會通過要求「立即在齋戒月實行所有各方均尊重的停火」決議，目的是最終實現長久、可持續的停火，同時要求立即無條件釋放所有人質、確保人道主義准入。在安全理事會15個常任及非常任理事國當中，只有五大常任理事國之一的美國投棄權票，令決議獲得通過。以色列總理辦公室發聲明，表示美國改變原則立場未有否決上述決議，形容是明顯倒退，損害軍事行動及令人質獲釋的努力。

以色列總理辦公室指出，一直要求任何呼籲停火的決議，條件必須是所有人質獲釋，但今次決議通過如同給予哈馬斯希望，國際社會的壓力將迫使以色列接受一個不包括人質獲釋的停火，因此內塔尼亞胡決定訪美的代表團留在國內，意味以美兩國高級政府官員不會舉行會談，討論以色列對拉法的潛在地面攻勢。美國政府多次公開表明以色列進攻拉法將是一個錯誤，總統拜登更警告以方不要觸及「紅線」。

白宮國家安全委員會發言人柯比回應時指，對於以色列代表團不來訪感到非常失望，強調在聯合國安全理事會的投票不代表美方政策改變，投棄權票全因決議沒有譴責哈馬斯，重申「我們始終如一支持停火是人質協議一部分」，並指出決議沒有約束力，所以不會對以色列繼續追擊哈馬斯的能力造成任何影響。正在訪問美國的以色列國防部長加蘭特表示，哈馬斯釋放人質前，以方不會結束對哈馬斯的戰爭。

拜登暫時未安排與內塔尼亞胡通電話，美國傳媒引述知情人士報道，白宮官員周日傍晚及周一上午與內塔尼亞胡助手討論決議草案，當時預告美方很可能投棄權票，但表明棄權不代表美方政策有變。白宮對內塔尼亞胡的過度反應感到困惑，也不理解他決定公開表達與美方的分歧。白宮官員反問，既然他的感受如此強烈，為何不致電拜登；又認為對方是出於政治原因，所以不與美國對決議保持一致立場。

以方斥哈馬斯要求極端 以色列總理辦公室在周二發表聲明回應與哈馬斯的談判，批評對方重複提出極端要求，即要求立即停止戰爭、以色列完全從加薩地帶撤軍等，強調以方不會回應這些妄想的要求，並且將尋求及實現其正義的戰爭目標，分別是摧毀哈馬斯的軍事及管治能力、釋放所有人質，以及確保加薩地帶未來不會對以色列人民構成威脅。美國一直斡旋以色列與哈馬斯達成停火及人質協議，以方今次決定勢必加深美方的不滿。本報綜合報道

拜登（右）與內塔尼亞胡（左）的分歧愈來愈大。 聯合國安全理事會通過要求

「立即在齋戒月實行所有各方均尊重的停火」決議