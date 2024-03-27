警破偽造車禍騙保 10人落網

彰武縣公安局接到內蒙古自治區一間保險公司報警，表示有人偽造車禍騙保。偵查發現，孫×2020年3月駕駛一輛登記者馬×名下汽車，在彰武縣的公路故意撞向路邊楊樹，騙取保險賠償金近82萬元（約90萬港元）。辦案民警其後在內蒙古自治區警方配合下，在當地抓獲孫×、馬×、李×。

民警發現，該團夥在多市故意製造交通事故騙保，2017年1月至2020年11月，王×聯同齊×、霍×等人在內蒙古自治區、遼寧省多地購買高檔二手車並投保高額車損險，選取有前科或無業者當「撞車手」，在偏僻地段或尋找違法車輛故意製造車禍，再利用保險公司無實際證據、無法報警的情況，獲得遠超車輛價值的高額賠償。警方今年1月27日採取行動，再抓獲王×等7人，至此全部涉案人員均落網。經審訊，各疑犯對上述犯罪事實供認不諱；案件正在進一步偵辦。