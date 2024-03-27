通車30年 廣州北環高速轉免費

【本報綜合報道】廣東省廣州市北環高速公路上周六凌晨零時開始停止收費，東環、南環、西環3段2007年已經停止收費，廣州環城高速公路實現全線免費通行。資料顯示，此高速公路通車30年，收費至今，是全國最繁忙的高速公路之一。

廣州北環高速公路1993年通車，是內地第一條環城高速和最早的高速公路之一，全長超過21公里，西連廣佛高速，東接廣深高速，串聯起廣州、深圳、珠海等核心城市。北環高速日均車流量超過42萬，最高車流突破52萬。停止收費後，北環高速後續保留既有收費設施，對通行該路段的所有車輛免收車輛通行費，並代為收取其他路段的車輛通行費。

加劇維護成本

中山大學嶺南學院經濟系教授林江表示，高速公路的日常維護成本非常高昂，北環高速取消收費後，也意味市財政不僅將減少相當一部分的收入，每年還需要額外支付巨額的道路維護成本，單從數字上的財政收益來看是「虧」的。惟上述措施實行後，有效提升城市品牌效能，吸引更多人來廣州市經商就業或生活。