打擊「靈修」培訓 5年刑事處理269人

各地公安機關查處一批打着「心靈療愈」、「激發潛能」、「外星文明」或「能量改命」等旗號，從事非法訓練活動的「靈修」類組織。此類組織遍布廣東省、陝西省、江蘇省、福建省、雲南省等地，警方查處多間涉案機構，組織的骨幹成員分別因非法經營罪、利用迷信破壞法律實施罪、詐欺罪、強姦罪等罪名，判囚5年至17年。

公安部有關部門負責人表示，「靈修」類非法訓練活動盜用心理學等理論設計課程，宣揚所謂靈性修煉，與神交流等歪理邪說，透過封閉培訓，採用催眠洗腦及心理暗示等方式實施精神控制。涉事組織以加盟、傳銷等手法發展人員，牟取巨額錢財。更有組織成員對學員實施非法拘禁、強姦、猥褻等人身侵害，以身心解放為名搞集體淫亂活動，有個別學員因被精神控制，甚至拒醫拒藥、自殘自殺。