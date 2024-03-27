打擊「靈修」培訓 5年刑事處理269人
【本報綜合報道】全國公安機關打擊查處打着「靈修」等旗號從事非法培訓活動的公司機構，遏制發展蔓延。公安部周一公布，各地公安機關2018年以來偵破77宗重點案件，對269人刑事處理，收繳逾2.17億元人民幣（約2.38億港元）違法所得。
多地骨幹判囚
各地公安機關查處一批打着「心靈療愈」、「激發潛能」、「外星文明」或「能量改命」等旗號，從事非法訓練活動的「靈修」類組織。此類組織遍布廣東省、陝西省、江蘇省、福建省、雲南省等地，警方查處多間涉案機構，組織的骨幹成員分別因非法經營罪、利用迷信破壞法律實施罪、詐欺罪、強姦罪等罪名，判囚5年至17年。
公安部有關部門負責人表示，「靈修」類非法訓練活動盜用心理學等理論設計課程，宣揚所謂靈性修煉，與神交流等歪理邪說，透過封閉培訓，採用催眠洗腦及心理暗示等方式實施精神控制。涉事組織以加盟、傳銷等手法發展人員，牟取巨額錢財。更有組織成員對學員實施非法拘禁、強姦、猥褻等人身侵害，以身心解放為名搞集體淫亂活動，有個別學員因被精神控制，甚至拒醫拒藥、自殘自殺。
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