廣州斷橋事故 5人攔車獲獎

【本報綜合報道】廣東省廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋上月被貨櫃船撞向橋躉，部分橋面斷裂，導致多車掉落及5人死亡。有5人在橋面攔截準備過橋的車輛，廣東省委平安辦等部門認定是見義勇為，頒發3.4萬元人民幣（約3.7萬港元）獎金。

當局稱防人命傷亡擴大 廣東省首屆謳歌見義勇為英雄盛典上周六在廣州市舉行，被譽為「攔車英雄」的黃福林、王國梁、郭圳鑷、黃碧威、唐群輝均出席，他們的見義勇為行為與瀝心沙大橋事故有關。當局認為他們在發現橋面斷裂後不懼危險，反應迅速，成功攔截多名欲過橋的群眾，成功防止人命傷亡進一步擴大。

事發當天，居住在民建村的黃福林經過瀝心沙大橋時發現橋面斷裂，欲走到橋頭的治安崗亭反映情況，途中遇到拖車司機王國梁，黃男隨即攔下。治安崗亭的值班輔警郭圳鑷和治安員黃碧威接報後，在橋面用雪糕筒封住路面，同時到斷橋處向對面司機警示提醒。電單車司機唐群輝見狀，掉頭攔截欲過橋車輛，成功攔下一輛小型貨車。