當局斥巨資 農田加建光伏板 噪音污染難種糧

湖北省孝感安陸市木梓鄉2019年耗資近830萬元（人民幣‧下同，約896.4萬港元）興建高標準農田，如今卻變成一大片「太陽能板（光伏板）田」，嚴重影響環境、糧食生產及農民收入。安陸市自然資源和規劃局工作人員前天表示，局方正核實情況，暫未有調查結果。

木梓鄉過往被當地農民稱為「商品糧基地」，高標準農田建成後遭改建成為太陽能光電（光伏）項目，導致鄉內稻谷產量大幅下降。由於種不到糧，部分民眾只能把自家「吃飯田」以每畝地500元（約540港元）低價租予項目實施方。

除了收入大減，當地民眾亦抱怨太陽能板田根本沒有帶來效益，其生活甚至飽受相關噪音污染困擾，紛紛滿懷一肚子怨氣。同省孝昌縣花西鄉亦出現類似情況，當地農田在一片號稱要保護耕地標語背後，漫山遍野均可見到太陽能板。

違規者需承擔責任 經調查，內媒發現木梓鄉2021年推倒高標準農田，開始建設太陽能光電項目，佔地約2,000多畝，屬一個農光互補光伏發電項目。然而，根據木梓鄉農民《農村土地承包經營權證》顯示，該片土地性質屬於基本農田，即屬不得佔用耕地。2020年，《湖北省能源局、湖北省自然資源廳關於規範光伏發電項目用地管理有關事項的通知》明確要求，禁止以任何方式佔用永久基本農田，嚴禁在國家相關法律法規和規劃明確禁止區域建設太陽能光電發電項目。

針對上述問題，安陸市自然資源和規劃局工作人員前天表示，局方需要向當時經辦人核實情況，同時查核相關檔案資料等，又指一眾領導正在開會，還沒有調查結果出爐。內媒質疑若調查結果屬實，事件就是嚴重違法違規事件，相關責任人應承擔相應行政及法律等相應責任。本報綜合報道