方丈衣鉢傳子 嵩山少林寺澄清

【本報綜合報道】內地多個自媒體帳號近日發布消息，宣稱河南省嵩山少林寺方丈釋永信將把衣鉢傳給兒子釋正恩，嘲諷這是製造「佛二代」。嵩山少林寺周二發布聲明澄清上述說法是謠言，純屬惡意捏造、子虛烏有，批評是對釋永信的嚴重誣衊，已經向執法機關報案。

被嘲諷製造佛二代 「佛二代現身——釋永信之子釋正恩接過衣鉢」等相關傳言在網上出現，聲稱釋正恩將成為佛教界一員，引起社會各界廣泛關注。嵩山少林寺在聲明指出，上述謠言經部分媒體轉載後，在網絡上迅速傳播，造成惡劣影響，批評這些網絡造謠誹謗不僅對釋永信的聲譽造成惡劣影響，亦嚴重損害禪宗祖庭少林寺的名譽及少林僧團的形象，更蓄意詆毀中國佛教，戲弄廣大信徒感情，引起國內外佛教界憤慨。

少林寺及釋永信已經訴諸法律途徑，依法追究相關人員和帳號的法律責任，並提請相關執法機關將調查及處理結果及時公布於眾，還兩者清白，讓違法者承擔應有的法律責任。聲明強調，少林寺及釋永信歡迎各界人士的批評、建議，但同時倡導讓證據說話，堅決反對惡意虛構、造謠中傷。