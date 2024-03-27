醫院規培生自殺亡 死前曾遭約談

【本報綜合報道】內地接連有醫院規範化培訓生自殺身亡，引起社會關注。上海中醫藥大學一名醫院規培生上月2日在出租屋燒炭自殺而死，其母周一向媒體透露，兒子在事發前一天，曾因花錢請其他醫生代為值班，結果遭校方約談警告。

事主小吉（化名）為上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院規培生，本來明年可以畢業，上月1日在微信與母親曹女士談論春節假期回家的機票，卻成為給她的最後一條訊息。曹女士表示，拿到兒子手機時發現所有聊天軟件的紀錄全被刪除，也沒有留下遺書。直至上月5日，校方承認教學處上月1日把小吉喊去談話，原因是他花錢請其他同級別、同資格的人，替他值1月30日的晚班。校方稱只是一個簡單警告，告訴他不准這樣做，並讓他第二天寫情況說明。惟小吉當天還沒走出醫院，已經通過應用程式下單購買一套木炭。