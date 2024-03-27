台保母虐死男童案 兒盟被揭存「7缺失」

台灣台北市一名一歲多男童去年12月疑遭兒童福利聯盟轉介劉姓保母及妹妹虐待致死，觸發衞生福利部與教育部及相關專家聯合查核兒盟。相關結果日前出爐，內容直指兒盟存在7大缺失，包括出養必要性評估嚴謹度不足等，要求盡快提交檢討改善報告。

衞福部社會及家庭署副署長張美美早前表示，衞福部與教育部上周三邀請10名外部專家及業管單位一共15人，聯合查核兒福聯盟，檢查2021年至2023年會務、財務及收出養業務，經檢核Facebook資料及詢問兒福聯盟人員後，提出多項重大缺失，兩部將積極監督落實情形，同時發文要求兒盟改善。

包括出養評估不夠嚴謹 上述缺失包括出養必要性評估嚴謹度不足，兒盟雖設評估指標，但無具體表單工具，評估結果之審定與確認欠缺外部人員參與共同決策機制，僅由社工及督導主觀判斷，客觀性及妥適性顯不足，難以符合兒少最佳利益。

其次是出養前安置無品質檢核機制，對於保母招募、合作、簽約、訓練、管理及退場機制等，兒盟缺乏完整且周延規劃與設計，未從負責管理保母之主管機關或運用工作技巧及檢核工具等方式，進一步瞭解兒童受照顧情況。

結果同時批評，兒盟在出養媒合過程未有接納外部意見，媒合收養家庭過程篩選、評估討論至最後結果，均由社工與督導判斷及內部會議決定，未有外部專家共同討論，缺乏客觀且周延團體決策機制。

此外，兒盟在出養家庭服務及支持亦表現消極，另無明定安排原生家庭會面等措施，應重視親情維繫。

另一方面，兒盟社工人員缺乏足夠教育訓練，包括出養必要性評估課程、處理特殊事件等相關課程及訓練，亦無相關評核機制檢視訓練有否達到提升專業知能效益。結果最後批評，兒盟在督導機制不一難以發揮功能，就連財團法人管理內部監督亦存在缺失問題。本報綜合報道